Евролига. 13-й тур. «Зенит» проиграл «Баварии», «Барселона» победила «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги петербургский «Зенит» в гостях проиграл немецкой «Баварии».
Испанская «Барселона» дома победила греческий «Панатинаикос».
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Бавария» – «Зенит» в прямом эфире.
Евролига
Регулярный чемпионат
13-й тур
- Дата проведения
- 13 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Улановас (16), Уолкап (15 + 7 передач), Ледэй (10), Риверс (8), Гебен (0) – старт; Лэндейл (12), Милакнис (9), Лекавичюс (8), Хэйс (2), Янкунас (2).
- Валенсия Баскет
- Лабери (22), Колом (12 + 9 передач), Доорнекамп (8), Дублевич (8), Маринкович (4) – старт; Ндур (9), ван Россом (8), Абальде (8), Тоби (4), Лойд (3).
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Лучич (17), Ло (11 + 7 передач), Копонен (11), Лессор (5), Бартель (3 + 8 подборов) – старт; Монро (12 + 5 потерь), Флаккадори (11), Нельсон (5), Ципзер (2), Кинг (0), Хьюстис (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.45, «Астробаль»
- Виллербанн
- Лайти (19), Тэйлор (18), Джексон (9), Жан-Шарль (9), Бако (8) – старт; Каюди (9), Джекири (8 + 12 подборов), Стразель (7), Нуа (2), Дьо (0), Маледон (0), Ломажс (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона Ласса
- Миротич (23 + 7 подборов), Томич (9), Шмитс (7), Курич (6), Ханга (5 + 6 передач) – старт; Дилэйни (17), Дэвис (12), Хиггинс (7), Ориола (7), Абринес (5).
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 11-2, Реал Испания – 10-3, Барселона Испания – 9-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-4, Панатинаикос Греция – 8-4, ЦСКА Россия – 8-5, Милан Италия – 7-5, Химки Россия – 7-6, Баскония Испания – 6-7, Виллербан Франция – 5-7, Олимпиакос Греция – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-8, Бавария Германия – 5-8, Валенсия Испания – 4-8, Альба Германия – 4-9, Жальгирис Литва – 3-9, Зенит Россия – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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