Евролига. 13-й тур. «Зенит» проиграл «Баварии», «Барселона» победила «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги петербургский «Зенит» в гостях проиграл немецкой «Баварии».

Испанская «Барселона» дома победила греческий «Панатинаикос».

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Бавария» – «Зенит» в прямом эфире.

Евролига

Регулярный чемпионат

13-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 11-2, Реал Испания – 10-3, Барселона Испания – 9-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-4, Панатинаикос Греция – 8-4, ЦСКА Россия – 8-5, Милан Италия – 7-5, Химки Россия – 7-6, Баскония Испания – 6-7, Виллербан Франция – 5-7, Олимпиакос Греция – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-8, Бавария Германия – 5-8, Валенсия Испания – 4-8, Альба Германия – 4-9, Жальгирис Литва – 3-9, Зенит Россия – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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