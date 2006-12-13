Госкорпорация ВЭБ.РФ получит более 75% акций ЦСКА, Гинер останется президентом

Корпорация ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Об этом рассказал председатель компании Игорь Шувалов.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ВЭБе, по договоренности с нынешним владельцем и президентом ЦСКА Евгением Гинером он сохранит свой пост и по-прежнему будет руководить клубом. Под контроль ВЭБа перейдет комплекс недвижимости клуба, включающий «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр.

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба.

Для себя мы это рассматриваем, и так сегодня докладывали на набсовете, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трех. Это не должно быть дольше, чем три года.

Вместе с клубом ЦСКА и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций РФ – прим. Sports.ru) уже работаем для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА. Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной, по приобретению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался. Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется», – сказал Шувалов.

ВЭБ.РФ – государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики, на 100% принадлежит Российской Федерации.