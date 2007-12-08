Гинер обвинил главу судей во взятках, «МЮ» победил «Сити», Косторная выиграла Финал Гран-при, Джошуа одолел Руиса и другие новости утра

1. В РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром», «Ахмат» уступил «Уфе», «Тамбов» разгромил «Оренбург». «Быки» уйдут на перерыв на 2-м месте, но отставание от «Зенита» огромно.

Судейство опять не всем понравилось. Гончаренко выматерился в разговоре с рефери после игры с «Краснодаром». Гинер и вовсе обвинил главу департамента судейства во взяточничестве! Читайте об этом внизу дайджеста, в лучших цитатах субботы. 👇

Федотов покинул пост тренера «Оренбурга». Фанаты ЦСКА присоединились к протестам по поводу действий силовиков и ушли с арены в перерыве матча с «Краснодаром».

Сегодня «Ростов» Карпина схлестнется со «Спартаком» Тедеско. В октябре Валера спокойно проиграл своей бывшей команде кубковый матч. В РПЛ все серьезнее, победа над «Спартаком» вернет «Ростов» в тройку лидеров! Вы тоже можете подняться! Примите 1000 рублей в подарок и ставьте хоть на «Спартак», хоть на «Ростов» без риска для себя!

2. 🥇 Фигуристка Косторная победила в Финале Гран-при с мировым рекордом. 🥈 Щербакова на 2-м месте, 🥉 Трусова – 3-я, Загитова – 6-я.

Чен с мировым рекордом победил в мужском турнире, Самарин – 4-й. Пападакис и Сизерон выиграли в танцах на льду, Степанова и Букин – 4-е, Синицина и Кацалапов – 6-е.

3. В АПЛ «Ман Сити» проиграл «МЮ», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «Тоттенхэм» забил 5 голов «Бернли», «Челси» потерпел поражение от «Эвертона». Команда Клоппа в 16 турах потеряла лишь 2 очка, и «горожане» уже отстали от лидера на 14, это пропасть, которую не преодолеть.

4. «Интер» полноправно лидирует в Серии А на фоне поражения «Ювентуса» от «Лацио». «Бьянконери» проиграли впервые в сезоне.

5. В Ла Лиге «Барселона» забила 5 голов «Мальорке», «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» обыграла «Леванте», уйдя с 0:2. «Блауграна» и «бланкос» по-прежнему делят лидерство. 👽 Месси сделал 35-й хет-трик в Ла Лиге, побив рекорд Роналду.

6. В Бундеслиге гладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию», «Байер» победил «Шальке», дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну». Рекордмайстер после субботнего поражения отстал от лидера на 7 очков.

7. Энтони Джошуа вернул себе чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, взяв реванш у Энди Руиса. Бой продлился все 12 раундов. В рамках вечера бокса также прошла встреча Поветкина с Хантером, но они не выявили победителя.

8. Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии, Клэбо – 4-й, Спицов – 8-й, Устюгов – 10-й.

9. Норвегия выиграла мужскую эстафету на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, Франция – 2-я, Россия – 4-я.

10. В КХЛ «Сочи» проиграл «Барысу», «Трактор» победил «Магнитку», «Автомобилист» взял верх над рижским «Динамо».

11. В НХЛ «Питтсбург» победил «Детройт», у Малкина – 3 очка. Ничушкин снова забил и помог «Колорадо» обыграть «Бостон». Все результаты дня – здесь.

12. В НБА день разгромов – «Филадельфия» расправилась с «Кливлендом» (141:94), «Даллас» – с «Новым Орлеаном» (130:84). Все результаты – здесь.

Далее цитаты.

Гинер о департаменте судейства: «Надо сажать в тюрьму таких, как Егоров. Уверен, он берет деньги за такое судейство»

Гинер на ту же тему: «Егоров – конченый негодяй. Не поднимем РПЛ, пока он не уволится, а лучше – не застрелится»

Запашный о «крошении» фанатов: «Только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять силу»