🥇 Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии, Клэбо – 4-й, Спицов – 8-й, Устюгов – 10-й

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере прошел мужской скиатлон. Победу одержал россиянин Александр Большунов.
Эта победа стала первой для Большунова в новом сезоне.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
Скиатлон
15 км + 15 км
1. Александр Большунов (Россия) – 1:17.42,4
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2,2
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 7,9
4. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 57,4
5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 57,7
6. Шюр Рете (Норвегия) – 58,8
7. Йенс Бурман (Швеция) – 59,4
8. Денис Спицов (Россия) – 1.06,6
9. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.09,4
10. Сергей Устюгов (Россия) – 1.42,9
11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.33,2...
14. Андрей Ларьков (Россия) – 2.59,0...
25. Морис Манифика (Франция) – 3.29,3
26. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 3.40,1
27. Илья Порошкин (Россия) – 3.44,1...
29. Евгений Белов (Россия) – 4.06,3...
32. Иван Якимушкин (Россия) – 4.36,9