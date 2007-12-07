🥇 Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии, Клэбо – 4-й, Спицов – 8-й, Устюгов – 10-й

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере прошел мужской скиатлон. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Эта победа стала первой для Большунова в новом сезоне.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

Скиатлон

15 км + 15 км

 

1. Александр Большунов (Россия) – 1:17.42,4

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2,2

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 7,9

4. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 57,4

5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 57,7

6. Шюр Рете (Норвегия) – 58,8

7. Йенс Бурман (Швеция) – 59,4

8. Денис Спицов (Россия) – 1.06,6

9. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.09,4

10. Сергей Устюгов (Россия) – 1.42,9

11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.33,2...

14. Андрей Ларьков (Россия) – 2.59,0...

25. Морис Манифика (Франция) – 3.29,3

26. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 3.40,1

27. Илья Порошкин (Россия) – 3.44,1...

29. Евгений Белов (Россия) – 4.06,3...

32. Иван Якимушкин (Россия) – 4.36,9

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