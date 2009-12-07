Владимир Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга».

Об уходе 53-летнего специалиста из клуба стало известно после поражения от «Тамбова» в матче 19-го тура РПЛ (0:3).

«Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество. Но жизнь движется вперед.

Пытались ли уговорить его остаться? Он взрослый человек и сам принимает решение. Как получилось, так получилось. Это «Сочи»? Пускай он сам скажет, куда уходит», — заявил президент «Оренбурга» Владимир Кияев.

Ранее стало известно, что Федотов возглавит «Сочи». Еще 20 ноября Betting Insider писал о готовящемся назначении – а также о том, что о нем не может быть объявлено до очного матча двух команд.

Тренер впервые вошел в тренерский штаб «Оренбурга» в 2015 году. В июне 2017-го он покинул команду, однако вернулся через два месяца, получив пост главного тренера. В сезоне-2017/18 Федотов выиграл первенство Олимп-ФНЛ и вывел «Оренбург» в Премьер-лигу.