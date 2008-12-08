«Ювентус» проиграл «Лацио» – 1:3. «Интер» лидирует в Серии А

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В 15-м туре Серии А «Ювентус» в гостях проиграл «Лацио» (1:3).

На 25-й минуте счет в матче открыл форвард туринцев Криштиану Роналду. Защитник хозяев Луис Фелипе сравнял счет на 45-й минуте.

На 74-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вывел римлян вперед, а на 90-й форвард Фелипе Кайседо довел счет до 3:1 в пользу «Лацио».

Таким образом, «Ювентус» не смог вернуться на первую строчку чемпионата Италии.

Таблицу Серии А возглавляет «Интер», сыгравший в этом туре вничью с «Ромой» (0:0). Его отрыв от «Ювентуса» составляет 2 очка.

Таблица серии А

Лацио – Ювентус 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
7 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Роналду, 1:1 – 45 Луис Фелипе, 2:1 – 74 Милинкович-Савич, 3:1 – 90 Кайседо.
ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лулич, Милинкович-Савич (Кайседо, 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Корреа, Иммобиле (Катальди, 85).
ЮвентусШченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Бернардески (Данило, 71), Роналду, Дибала (Игуаин, 79).
Предупреждения:
Луис Альберто (6), Пьянич (11), Дибала (37), Лаццари (63), Шченсны (77), Лейва (86), Кайседо (90).
Удаление:
Куадрадо (69).

Статистика серии А

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