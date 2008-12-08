«Ювентус» проиграл «Лацио» – 1:3. «Интер» лидирует в Серии А

В 15-м туре Серии А «Ювентус» в гостях проиграл «Лацио» (1:3).
На 25-й минуте счет в матче открыл форвард туринцев Криштиану Роналду. Защитник хозяев Луис Фелипе сравнял счет на 45-й минуте.
На 74-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вывел римлян вперед, а на 90-й форвард Фелипе Кайседо довел счет до 3:1 в пользу «Лацио».
Таким образом, «Ювентус» не смог вернуться на первую строчку чемпионата Италии.
Таблицу Серии А возглавляет «Интер», сыгравший в этом туре вничью с «Ромой» (0:0). Его отрыв от «Ювентуса» составляет 2 очка.
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 25 Роналду, 1:1 – 45 Луис Фелипе, 2:1 – 74 Милинкович-Савич, 3:1 – 90 Кайседо.
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Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лулич, Милинкович-Савич (Кайседо, 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Корреа, Иммобиле (Катальди, 85).
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Бернардески (Данило, 71), Роналду, Дибала (Игуаин, 79).
- Предупреждения:
- Луис Альберто (6), Пьянич (11), Дибала (37), Лаццари (63), Шченсны (77), Лейва (86), Кайседо (90).
- Удаление:
- Куадрадо (69).