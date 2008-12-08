«Ювентус» проиграл «Лацио» – 1:3. «Интер» лидирует в Серии А

В 15-м туре Серии А в гостях проиграл «Лацио» (1:3).

На 25-й минуте счет в матче открыл форвард туринцев Криштиану Роналду. Защитник хозяев Луис Фелипе сравнял счет на 45-й минуте.

На 74-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вывел римлян вперед, а на 90-й форвард Фелипе Кайседо довел счет до 3:1 в пользу «Лацио».

Таким образом, «Ювентус» не смог вернуться на первую строчку чемпионата Италии.

Таблицу Серии А возглавляет «Интер», сыгравший в этом туре вничью с «Ромой» (0:0). Его отрыв от «Ювентуса» составляет 2 очка.

Таблица серии А

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