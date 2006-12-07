Евгений Гинер: «Надо сажать в тюрьму таких, как Егоров. Уверен, он берет деньги за такое судейство»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о работе главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура РПЛ с (1:1).

«Беспредел требует наказания. Я очень рад, что Ашот Рафаэлович Хачатурянц стал председателем судейского комитета РФС. Но констатирую и другое: господин Егоров довел наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю.

Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит – я не знаю, что тут сказать.

Вся страна все видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?

В работе судейской бригады на матче «Краснодар» – ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово.

Какой выход? Я думаю, что господин Егоров прямо сегодня обязан – именно обязан, а не должен – написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС. А Ашот Рафаэлович должен поменять тех людей, которые сегодня судят. Их надо гнать метлой из нашего футбола.

Что больше всего меня убило в этой игре – количество желтых карточек или неназначенный пенальти в ворота «Краснодара»? Нет, и то, и другое – это методология. А вот пенальти в наши ворота и сам характер судейства в этой игре – это беспредел.

Да не то, что накипело. Я просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и все.

Я уверен, что Ашот Рафаэлович сделает перемены в руководстве судейским корпусом. Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело.

Я молчал, не высказывался. Я член Исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров ее пересек.

Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова», – сказал Гинер.

Главным арбитром матча работал Василий Казарцев.

Евгений Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Не поднимем РПЛ, пока он не уволится, а лучше – не застрелится»