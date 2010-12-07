Финал Гран-при. Чен, Ханю, Алиев и Самарин покажут произвольные программы

7 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует американец , Дмитрий Алиев – 4-й, Александр Самарин – 5-й.

по фигурному катанию

Турин, Италия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Боян Цзинь (Китай)

2. (Россия) – 15.15

3. Александр Самарин (Россия) – 15.23

4. Кевин Аймо (Франция)

5. Юдзуру Ханю (Япония)

6. Нэтан Чен (США)

Положение после короткой программы

1. Нэтан Чен (США) – 110,38

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43

3. Кевин Аймо (Франция) – 96,71

4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78

5. (Россия) – 81,32

6. Цзинь Боян (Китай) – 80,67

Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию