Финал Гран-при. Чен, Ханю, Алиев и Самарин покажут произвольные программы

7 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует американец Нэтан Чен, Дмитрий Алиев – 4-й, Александр Самарин – 5-й.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 15.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)
Первая разминка
1. Боян Цзинь (Китай)
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 15.15
3. Александр Самарин (Россия) – 15.23
4. Кевин Аймо (Франция)
5. Юдзуру Ханю (Япония)
6. Нэтан Чен (США)
Положение после короткой программы
1. Нэтан Чен (США) – 110,38
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43
3. Кевин Аймо (Франция) – 96,71
4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78
5. Александр Самарин (Россия) – 81,32
6. Цзинь Боян (Китай) – 80,67
Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию