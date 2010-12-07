Финал Гран-при. Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова выйдут на лед с произвольными программами

7 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует россиянка Алена Косторная, – 2-я, Анна Щербакова – 3-я, Александра Трусова – 5-я.

по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 22.50 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), Первый канал (ТВ).

1. Брэди Теннелл (США)

2. Рика Кихира (Япония)

3. (Россия) – 23.18

4. Анна Щербакова (Россия) – 23.26

5. (Россия) – 23.33

6. Алина Загитова (Россия) – 23.41



Положение после короткой программы

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60

3. (Россия) – 78,27

4. Брэди Теннелл (США) – 72,20

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71

Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию