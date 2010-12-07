Финал Гран-при. Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова выйдут на лед с произвольными программами

7 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует россиянка Алена Косторная, Алина Загитова – 2-я, Анна Щербакова – 3-я, Александра Трусова – 5-я.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 22.50 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), Первый канал (ТВ).
1. Брэди Теннелл (США)
2. Рика Кихира (Япония)
3. Александра Трусова (Россия) – 23.18
4. Анна Щербакова (Россия) – 23.26
5. Алена Косторная (Россия) – 23.33
6. Алина Загитова (Россия) – 23.41
Положение после короткой программы
1. Алена Косторная (Россия) – 85,45
2. Алина Загитова (Россия) – 79,60
3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27
4. Брэди Теннелл (США) – 72,20
5. Александра Трусова (Россия) – 71,45
6. Рика Кихира (Япония) – 70,71
Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию