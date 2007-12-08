Ничушкин забросил 4-ю шайбу в 7 матчах после безголевой серии из 91 игры

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:1).

Россиянин отличился в 4-й раз за последние 7 матчей. До этого он не забивал в НХЛ на протяжении 91 игры.

В этой игре Ничушкин провел на льду 14 минут 48 секунд (полезность «+1», 0:43 в меньшинстве) и забил единственным броском в створ.

Также применил 4 силовых приема и сделал 1 блок-шот. Статистика потерь и перехватов – 1:2.