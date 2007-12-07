Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов побегут за Россию

7 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Матвей Елисеев, , Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Дата проведения 7 декабря, 19.30

Россия (№2): Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Германия (№3): Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Франция (№4): Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

Австрия (№5): Феликс Лейтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

Швеция (№6): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№10): Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.