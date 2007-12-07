Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов побегут за Россию

Теги Михал Шлезингр Ондржей Моравец Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Доминик Ландертингер Мартен Фуркад Эрленд Овренг Бьонтегорд Тарьей Бо Эрик Лессер сборная Чехии Дмитрий Малышко Бенедикт Долль эстафета Александр Логинов Симон Дестье Йоханнес Бо Михал Крчмарж Филипп Хорн Эдуард Латыпов Кентен Фильон-Майе Турстейн Стенерсен Эмильен Жакелен Матвей Елисеев Себастьян Самуэльссон Феликс Лейтнер Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Якуб Штвртецки Йоханнес Дале Эстерсунд Биатлон

7 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Дата проведения
7 декабря, 19.30
Онлайн гонки

Эстерсунд, Швеция. Эстафета

Россия (№2): Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Германия (№3): Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Франция (№4): Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

Австрия (№5): Феликс Лейтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

Швеция (№6): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№10): Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья