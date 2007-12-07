Фанаты ЦСКА ушли со стадиона в перерыве матча с «Краснодаром»

Фанаты ЦСКА покинули гостевой сектор в перерыве матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0, второй тайм).

Болельщики армейцев присоединились к акции, предложенной объединенем фанатов «Спартака» «Фратрией» в знак протеста против задержаний фанатов.

На трибуне болельщиков красно-синих остался только баннер со словами «Фанат не преступник».

Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» опубликовал фото сектора фанатов ЦСКА в первом и втором таймах.

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Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков