Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения в игре 1/8 финала Олимп Кубка России против (1:2).

– Не жалеете, что Шомуродов и Байрамян в стартовом составе не вышли?

– Нет, не жалею абсолютно. Доволен командой, футболистами. Конечно, не все хорошо. Понятно, что хочется все игры выигрывать. То, что планировали, практически сделали во втором тайме. Дотянули. Не то что дотянули, а там особо моментов кроме первых минут не было. «Спартак» уже не знал, что делать. Из-за индивидуальных ошибок пропустили. План в принципе работал.

– Вы так аккуратно оборонялись. За весь первый тайм практически ни одного момента у «Спартака». В чем там сбой случился?

– Ну что, я сейчас разбирать момент буду? Ну, один игрок недоработал. Все.

– Насколько тяжело было после оборонительной игры в 1-м тайме перестраиваться на более атакующую?

– Думаю, что это как раз намного проще. Вышли игроки, перестроили схему на 4-3-3 и поиграли минут 15 в тот футбол, в который мы играли.

– Вы говорили, что для вас важна игра против «Краснодара» в воскресенье. Насколько вы в этом контексте довольны тем, что сегодня было?

– Доволен тем, что травм особых нет. Думаю, что те игроки, которых мы планируем на «Краснодар», будут свежими. Поэтому доволен всем, кроме результата.

– По «Спартаку» какое у вас впечатление?

– (смеется) Без впечатлений. Они радуются, они выиграли, молодцы.

– Вылет из Кубка – это удар для вас?

– Послушайте, если бы это было ударом, то играл бы другой состав, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».