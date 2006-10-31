Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения в игре 1/8 финала Олимп Кубка России против «Спартака» (1:2).
– Не жалеете, что Шомуродов и Байрамян в стартовом составе не вышли?
– Нет, не жалею абсолютно. Доволен командой, футболистами. Конечно, не все хорошо. Понятно, что хочется все игры выигрывать. То, что планировали, практически сделали во втором тайме. Дотянули. Не то что дотянули, а там особо моментов кроме первых минут не было. «Спартак» уже не знал, что делать. Из-за индивидуальных ошибок пропустили. План в принципе работал.
– Вы так аккуратно оборонялись. За весь первый тайм практически ни одного момента у «Спартака». В чем там сбой случился?
– Ну что, я сейчас разбирать момент буду? Ну, один игрок недоработал. Все.
– Насколько тяжело было после оборонительной игры в 1-м тайме перестраиваться на более атакующую?
– Думаю, что это как раз намного проще. Вышли игроки, перестроили схему на 4-3-3 и поиграли минут 15 в тот футбол, в который мы играли.
– Вы говорили, что для вас важна игра против «Краснодара» в воскресенье. Насколько вы в этом контексте довольны тем, что сегодня было?
– Доволен тем, что травм особых нет. Думаю, что те игроки, которых мы планируем на «Краснодар», будут свежими. Поэтому доволен всем, кроме результата.
– По «Спартаку» какое у вас впечатление?
– (смеется) Без впечатлений. Они радуются, они выиграли, молодцы.
– Вылет из Кубка – это удар для вас?
– Послушайте, если бы это было ударом, то играл бы другой состав, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».