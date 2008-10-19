Карпин про 1:6 с «Зенитом»: «Первый тайм – избиение младенца. Словно играла команда детско-юношеской школы против мужиков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России с (1:6).

– Что случилось с командой?

– Половина команды из сборных не вернулась. Вы спрашивали до игры, в каком состоянии игроки вернулись. Вот увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне – нигде никто не был готов.

Хороший урок для нас: если так к игре относиться, то будут такие счета у нас. Надеюсь, он нам на пользу пойдет.

– Какие слова нашли в перерыве?

– Второй тайм понравился больше, чем первый, пускай пропустили тоже три. Но хотя бы была какая-то контригра.

Первый тайм – это избиение младенца, такое чувство было, что играла команда детско-юношеской школы против мужиков.

Во втором тайме хотя бы хоть что-то делали из того, что нужно делать. Возможно, в перерыве разговор хоть как-то подействовал, но после 0:3 – а там еще и четвертый – уже собраться было тяжело.

– Согласны с назначением пенальти? Смотрели моменты?

– Ничего не видел, но раз ВАР был – надеюсь, там все посмотрели, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Дзюба все еще обижен на Карпина – недавно угрожал ему поправить панамку. Конфликт начался с денег Быстрова