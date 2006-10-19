У Дзюбы хет-трик и два ассиста в матче с «Ростовом». Он набрал 16 (8+8) очков в 13 матчах РПЛ

Нападающий Артем Дзюба сделал хет-трик в матче 13-го тура чемпионата России против (5:1, второй тайм).

31-летний форвард также отметился двумя голевыми передачами, на Сердара Азмуна и Вячеслава Караваева.

Дзюба набрал 16 (8+8) очков по системе «гол+пас» в 13 матчах РПЛ этого сезона.

Форвард возглавляет гонку ассистентов чемпионата России.

Стоит отметить, что Дзюба забил 3 гола в двух октябрьских матчах за сборную России в отборе Евро-2020.

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