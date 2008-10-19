«Зенит» разнес «Ростов» (6:1) и вышел на 2-е место в РПЛ

«Зенит» разгромил «Ростов» (6:1) в рамках 13-го тура чемпионата России.
Нападающий питерцев Артем Дзюба сделал хет-трик и ассистировал Сердару Азмуну и Вячеславу Караваеву.
«Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в чемпионате России, уступая «Локомотиву» по личным встречам.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 14, пенальти Дзюба, 2:0 – 20 Дзюба, 3:0 – 44 Азмун, 4:0 – 61 Караваев, 5:0 – 80, пенальти Дзюба, 5:1 – 83, пенальти Еременко, 6:1 – 90 Барриос.
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Зенит –
Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Шатов (Кузяев, 71), Барриос, Оздоев (Сутормин, 77), Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 85).
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Ростов –
Бабурин, Чистяков, Чернов, Хаджикадунич, Козлов, Норманн, Попов (Зайнутдинов, 62), Ионов (Саплинов, 64), Байрамян, Еременко, Шомуродов (Сигурдарсон, 77).