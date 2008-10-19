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«Зенит» разнес «Ростов» (6:1) и вышел на 2-е место в РПЛ

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» (6:1) в рамках 13-го тура чемпионата России.

Нападающий питерцев Артем Дзюба сделал хет-трик и ассистировал Сердару Азмуну и Вячеславу Караваеву.

«Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в чемпионате России, уступая «Локомотиву» по личным встречам.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Зенит – Ростов 6:1 (3:0, 3:1)
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14, пенальти Дзюба, 2:0 – 20 Дзюба, 3:0 – 44 Азмун, 4:0 – 61 Караваев, 5:0 – 80, пенальти Дзюба, 5:1 – 83, пенальти Еременко, 6:1 – 90 Барриос.
ЗенитКержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Шатов (Кузяев, 71), Барриос, Оздоев (Сутормин, 77), Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 85).
РостовБабурин, Чистяков, Чернов, Хаджикадунич, Козлов, Норманн, Попов (Зайнутдинов, 62), Ионов (Саплинов, 64), Байрамян, Еременко, Шомуродов (Сигурдарсон, 77).
Предупреждения:
Хаджикадунич (12), Оздоев (17), Еременко (19), Барриос (56), Чистяков (78), Чернов (79), Иванович (81).

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