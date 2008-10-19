«Зенит» разнес «Ростов» (6:1) и вышел на 2-е место в РПЛ

«Зенит» разгромил «Ростов» (6:1) в рамках 13-го тура чемпионата России.

Нападающий питерцев Артем Дзюба сделал хет-трик и ассистировал Сердару Азмуну и Вячеславу Караваеву.

«Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в чемпионате России, уступая «Локомотиву» по личным встречам.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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