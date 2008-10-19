«Барселона» выиграла 4 матча Ла Лиги подряд с общим счетом 11:1 и вышла на первое место до игры «Реала»

«Барселона» разгромила «Эйбар» (3:0) в гостях в 9-м туре Ла Лиги.
Каталонцы выиграли четыре встречи чемпионата Испании подряд с общим счетом 11:1. С учетом игры Лиги чемпионов с «Интером» (2:1) у команды пять побед.
«Барселона» временно возглавила таблицу Примеры, набрав 19 очков. У «Реала», который сегодня сыграет с «Мальоркой», 18 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» – «Барселона».
- Дата проведения
- 19 октября, 14.00, «Ипуруа»
-
Эйбар –
Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Леон (Экспосито, 63), Де Бласис, Альварес, Диоп, Орельяна, Шарлес (Кике Гарсия, 79), Энрик (Инуи, 71).
-
Барселона –
тер Стеген, Лангле, Умтити, Альба, Серджи Роберто (Семеду, 46), Артур (Видаль, 71), де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Суарес, Гризманн, Месси.