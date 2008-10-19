«Барселона» выиграла 4 матча Ла Лиги подряд с общим счетом 11:1 и вышла на первое место до игры «Реала»

разгромила «Эйбар» (3:0) в гостях в 9-м туре Ла Лиги.

Каталонцы выиграли четыре встречи чемпионата Испании подряд с общим счетом 11:1. С учетом игры Лиги чемпионов с «Интером» (2:1) у команды пять побед.

«Барселона» временно возглавила таблицу Примеры, набрав 19 очков. У «Реала», который сегодня сыграет с «Мальоркой», 18 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» – «Барселона».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги