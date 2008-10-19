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«Барселона» выиграла 4 матча Ла Лиги подряд с общим счетом 11:1 и вышла на первое место до игры «Реала»

Теги Барселона Ла Лига Эйбар Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» (3:0) в гостях в 9-м туре Ла Лиги.

Каталонцы выиграли четыре встречи чемпионата Испании подряд с общим счетом 11:1. С учетом игры Лиги чемпионов с «Интером» (2:1) у команды пять побед.

«Барселона» временно возглавила таблицу Примеры, набрав 19 очков. У «Реала», который сегодня сыграет с «Мальоркой», 18 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» – «Барселона».

Эйбар – Барселона 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
19 октября, 14.00, «Ипуруа»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Гризманн, 0:2 – 58 Месси, 0:3 – 66 Суарес.
ЭйбарДмитрович, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Леон (Экспосито, 63), Де Бласис, Альварес, Диоп, Орельяна, Шарлес (Кике Гарсия, 79), Энрик (Инуи, 71).
Барселонатер Стеген, Лангле, Умтити, Альба, Серджи Роберто (Семеду, 46), Артур (Видаль, 71), де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Суарес, Гризманн, Месси.
Предупреждения:
Диоп (24), Шарлес (24), Альварес (82), Инуи (88), Экспосито (90).

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