Главный тренер Пеп Гвардиола выразил недовольство календарем команды в Boxing Day.

«Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» 27 декабря в 19:45 по местному времени, а 29 декабря примет «Шеффилд Юнайтед» в 18:00.

– С тех пор, как я приехал в Англию, происходит одно и то же: вещатели – боссы в этой ситуации.

Мы не защищаем игроков, система их не защищает. Это слишком, ну правда, это слишком.

Но уж как есть, так есть. Однажды у нас будет больше времени на восстановление, чем у других команд. Может, вещатели – фанаты каких-то клубов.

– В Англии впервые такой короткий промежуток между матчами?

– Эта честь досталась нам. Я беспокоюсь за футболистов. Это бизнес. Людям плевать на игроков. Один травмировался? Окей, сыграет другой.

Вещатели платят много денег. Они не смотрят на игроков и клубы. Они спрашивают себя: «Что лучше сделать, чтобы деньги вернулись?» Вот как это работает, – сказал Гвардиола.