Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Эйбара», «Атлетико» – «Валенсия», «Реал» против «Мальорки»

9-й тур Ла Лиги открылся в пятницу матчем «Гранада» – «Осасуна» (1:0).
В субботу «Барселона» на выезде играет с «Эйбаром», «Атлетико» принимает «Валенсию», а «Реал» в гостях встречается с «Мальоркой».
Чемпионат Испании
9-й тур
- Дата проведения
- 19 октября, 14.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 19 октября, 17.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 20 октября, 13.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 20 октября, 15.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Гол:
- 1:0 – 38 Дуарте.
-
Гранада –
Руй Силва, Диас, Дуарте, Мартинес, Нева, Эррера, Гоналон, Пуэртас, Фернандес (Рамос, 85), Вадильо (Мачис, 67), Сольдадо (Азиз, 59).
-
Осасуна –
Рубен Мартинес, Видаль, Аридане, Ронкалья, Эступиньян, Ойер Санхурхо (Мерида, 62), Монкайола, Роберто Торрес, Брашанац (Вильяр, 77), Брандон (Адриан, 66), Чими Авила.
- Предупреждения:
- Эступиньян (12), Брандон (24), Фернандес (27), Чими Авила (40), Ойер Санхурхо (54), Мартинес (65), Аридане (78), Монкайола (90), Мерида (90).
- Удаление:
- Мерида (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.