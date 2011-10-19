Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Эйбара», «Атлетико» – «Валенсия», «Реал» против «Мальорки»

9-й тур Ла Лиги открылся в пятницу матчем «Гранада» – «Осасуна» (1:0).

В субботу на выезде играет с «Эйбаром», «Атлетико» принимает «Валенсию», а в гостях встречается с «Мальоркой».

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9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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