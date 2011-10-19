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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Эйбара», «Атлетико» – «Валенсия», «Реал» против «Мальорки»

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9-й тур Ла Лиги открылся в пятницу матчем «Гранада» – «Осасуна» (1:0).

В субботу «Барселона» на выезде играет с «Эйбаром», «Атлетико» принимает «Валенсию», а «Реал» в гостях встречается с «Мальоркой».

Чемпионат Испании

9-й тур

Эйбар – Барселона
Дата проведения
19 октября, 14.00, «Ипуруа»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетико – Валенсия
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Леганес
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Реал Мадрид
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Алавес – Сельта
Дата проведения
20 октября, 13.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Бетис
Дата проведения
20 октября, 15.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Вильярреал
Дата проведения
20 октября, 17.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Вальядолид
Дата проведения
20 октября, 19.30, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Леванте
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Осасуна 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
18 октября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 38 Дуарте.
ГранадаРуй Силва, Диас, Дуарте, Мартинес, Нева, Эррера, Гоналон, Пуэртас, Фернандес (Рамос, 85), Вадильо (Мачис, 67), Сольдадо (Азиз, 59).
ОсасунаРубен Мартинес, Видаль, Аридане, Ронкалья, Эступиньян, Ойер Санхурхо (Мерида, 62), Монкайола, Роберто Торрес, Брашанац (Вильяр, 77), Брандон (Адриан, 66), Чими Авила.
Предупреждения:
Эступиньян (12), Брандон (24), Фернандес (27), Чими Авила (40), Ойер Санхурхо (54), Мартинес (65), Аридане (78), Монкайола (90), Мерида (90).
Удаление:
Мерида (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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