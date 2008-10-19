IBU: Союз биатлонистов России выполнил только 6 из 12 условий восстановления

Союз биатлонистов России ( ) выполнил только 6 из 12 условий для восстановления своего статуса.

Об этом на конгрессе Международного союза биатлонистов ( ) в Мюнхене заявила исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек.

Дисквалификация Маргариты Васильевой из-за пропуска трех допинг-тестов не позволяет признать выполненным пункт 11, который говорит о том, что все российские биатлонисты должны быть успешно протестированы в соответствии с планом IBU.

Также Фуссек отметила, что СБР не погасил еще 150 из 700 тысяч евро, которые IBU потратил на расследование допинговых дел российских биатлонистов.

Еще четыре условия, по мнению IBU, СБР выполнил частично. Речь идет о создании программы профилактики допинга, которая будет включать обучение медперсонала, тренеров, спортсменов, специалистов и других сотрудников, и сотрудничестве при расследовании возможных сокрытий положительных проб в прошлом.

Пункт о соответствии Российского антидопингового агентства ( ) стандартам Всемирного антидопингового агентства (WADA) выполнен, но требует дополнительного мониторинга.

получило данные в начале года, но в процессе проверки было выявлено, что с ними проводились манипуляции, так что ситуация по выполнению этого критерия должна отслеживаться дальше», – прокомментировала Фуссек.

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