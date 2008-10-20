Щербакова чисто исполнила два четверных лутца в произвольной программе на Гран-при США

Российская фигуристка прыгнула два четверных лутца в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

Чемпионка России чисто исполнила каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный четверной лутц. Щербакова также прыгнула каскад тройной лутц – тройной риттбергер. В каскаде тройной флип – тройной сальхов через ойлер ей поставили недокрут.

За прокат Щербакова получила 160,16 балла, из них 92,20 – за технику. Россиянка возглавила турнирную таблицу (227,76) – осталось выступить трем фигуристкам.

Щербакова упала (даже не с прыжка!) – это редчайшая ошибка. Анна назвала ее глупой

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