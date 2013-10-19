Реклама 18+

«Милан» хочет пригласить Гвардиолу и назначить Овермарса спортивным директором (Mundo Deportivo)

Теги Милан Стефано Пиоли высшая лига Голландия Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Марк Овермарс Фредерик Массара Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и cпортивный директор «Аякса» Марк Овермарс могут занять аналогичные посты в «Милане».

Как сообщает Mundo Deportivo, владельцы итальянского клуба хотят добиться значительного прогресса в развитии клуба и намерены уже в следующем сезоне пригласить и Гвардиолу, и Овермарса.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года, однако сам испанец сообщал о желании тренировать англичан до 2022 года.

Марк Овермарс в марте нынешнего года продлил контракт с «Аяксом» до 2024 года. Сообщалось, что он отверг предложения «Арсенала» и «Барселоны».

В настоящий момент спортивным директором «Милана» является Фредерик Массара, назначенный на должность летом текущего года. Пост главного тренера занимает Стефано Пиоли, возглавивший команду 9 октября.

Звонимир Бобан: «Пиоли – лучший выбор в условиях рынка»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья