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«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче при Тедеско

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Футбол

Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в рамках 13-го тура чемпионата России.

Московский клуб проводил первый матч под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Команда занимает 9-е место в чемпионате России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Спартак – Рубин 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 октября, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
СпартакМаксименко, Жиго, Кутепов, Рассказов, Айртон, Мельгарехо, Бакаев, Тил (Понсе, 56), Крал, Шюррле (Мирзов, 64), Умяров (Ларссон, 84).
РубинДюпин, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Денисов, Уремович, Могилевец, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Коновалов, Кьяртанссон.
Предупреждения:
Шюррле (48), Денисов (54), Могилевец (60), Плиев (90).

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