«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче при Тедеско

Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в рамках 13-го тура чемпионата России.

Московский клуб проводил первый матч под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Команда занимает 9-е место в чемпионате России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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