«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче при Тедеско

Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в рамках 13-го тура чемпионата России.
Московский клуб проводил первый матч под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Команда занимает 9-е место в чемпионате России.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 октября, 16.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Жиго, Кутепов, Рассказов, Айртон, Мельгарехо, Бакаев, Тил (Понсе, 56), Крал, Шюррле (Мирзов, 64), Умяров (Ларссон, 84).
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Рубин –
Дюпин, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Денисов, Уремович, Могилевец, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Коновалов, Кьяртанссон.