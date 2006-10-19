Виталий Мутко: «Я за Дзюбу болею, фанатею. Он станет лучшим бомбардиром сборной России»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что нападающий станет лучшим бомбардиром сборной России.

31-летний форвард забил 24 мяча за национальную команду. На счету Александра Кержакова 30 голов.

«Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром.

Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперед. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляются молодежь, дети.

Артем говорит на всех языках – английском, украинском, испанском, классиков цитирует (смеется).

Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю, но побыл [бомбардиром] – отдай другому», – сказал Мутко.

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