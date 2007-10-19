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«Торпедо» отыгралось с 1:3 по ходу 3-го периода и победило «Йокерит»

Теги Торпедо Михаил Варнаков Георгий Мишарин видео Йокерит КХЛ Куинтон Хауден Хоккей

«Торпедо» одержало волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:3 ОТ).

По ходу игры нижегородцы уступали со счетом 1:3.

Первую шайбу команда отыграла на 54-й минуте третьего периода – отличился Михаил Варнаков. На 56-й минуте счет сравнял Георгий Мишарин.

В овертайме победу «Торпедо» принес Куинтон Хауден.

Отметим, что 13 сентября «Торпедо» принимало «Йокерит» дома и выиграло со счетом 6:5 в овертайме, уступая по ходу игры 1:4.

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