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Зарплатный бюджет клубов Восточной конференции КХЛ – 10,45 млрд рублей, у «Магнитки» – 1,5 млрд

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик Трактор Амур Автомобилист рейтинги бизнес КХЛ Барыс Адмирал Куньлунь Ред Стар деньги Хоккей

РБК опубликовал примерные зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/20.

Отмечается, что цифры включают зарплаты игроков основного состава и ближайшего резерва на момент начала сезона, а также учитывают бонусы.

Клубы Востока потратят на зарплаты 10,45 миллиарда рублей – на 1,085 млрд больше, чем команды Запада.

Самые большие платежные ведомости имеют «Металлург» (1,5 млрд рублей), «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» (1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд).

Их совокупные зарплатные бюджеты составляют 6,65 млрд, что на 2,85 млрд больше, чем у семи остальных клубов (3,8 млрд).

Далее следуют «Трактор» (700 млн рублей), «Куньлунь» (650 млн), «Сибирь» и «Барыс» (по 600 млн), «Амур» (550 млн), «Нефтехимик» (450 млн), «Адмирал» (250 млн). 

Во всей лиге больше, чем в топ-5 клубов Востока, игрокам платят только в СКА и в ЦСКА – по 1,75 млрд.

Общая платежная ведомость клубов КХЛ, таким образом, составляет 19,815 млрд рублей. 

По данным издания, по сравнению с прошлым сезоном уменьшились зарплатные бюджеты всех клубов, кроме «Адмирала», который увеличил его на 50 миллионов. 

«Ак Барс» сократил траты на зарплаты примерно на 550 млн, «Автомобилист» и «Трактор» – на 300 млн, «Салават Юлаев» – на 280 млн, «Металлург» – на 250 млн, «Авангард» – на 200 млн руб., «Амур» – на 150 млн, «Сибирь» – на 120 млн, «Нефтехимик» – на 60 млн, «Барыс» – на 30 млн, «Куньлунь» – на 10 млн. 

Зарплатный бюджет клубов Западной конференции КХЛ – 9,365 млрд рублей, у ЦСКА и СКА – по 1,75 млрд

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