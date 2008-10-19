Зарплатный бюджет клубов Восточной конференции КХЛ – 10,45 млрд рублей, у «Магнитки» – 1,5 млрд

РБК опубликовал примерные зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/20.

Отмечается, что цифры включают зарплаты игроков основного состава и ближайшего резерва на момент начала сезона, а также учитывают бонусы.

Клубы Востока потратят на зарплаты 10,45 миллиарда рублей – на 1,085 млрд больше, чем команды Запада.

Самые большие платежные ведомости имеют «Металлург» (1,5 млрд рублей), «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» (1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд).

Их совокупные зарплатные бюджеты составляют 6,65 млрд, что на 2,85 млрд больше, чем у семи остальных клубов (3,8 млрд).

Далее следуют «Трактор» (700 млн рублей), «Куньлунь» (650 млн), «Сибирь» и «Барыс» (по 600 млн), «Амур» (550 млн), «Нефтехимик» (450 млн), «Адмирал» (250 млн).

Во всей лиге больше, чем в топ-5 клубов Востока, игрокам платят только в СКА и в ЦСКА – по 1,75 млрд.

Общая платежная ведомость клубов КХЛ, таким образом, составляет 19,815 млрд рублей.

По данным издания, по сравнению с прошлым сезоном уменьшились зарплатные бюджеты всех клубов, кроме «Адмирала», который увеличил его на 50 миллионов.

«Ак Барс» сократил траты на зарплаты примерно на 550 млн, «Автомобилист» и «Трактор» – на 300 млн, «Салават Юлаев» – на 280 млн, «Металлург» – на 250 млн, «Авангард» – на 200 млн руб., «Амур» – на 150 млн, «Сибирь» – на 120 млн, «Нефтехимик» – на 60 млн, «Барыс» – на 30 млн, «Куньлунь» – на 10 млн.

Зарплатный бюджет клубов Западной конференции КХЛ – 9,365 млрд рублей, у ЦСКА и СКА – по 1,75 млрд

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