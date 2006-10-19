IBU аннулировал результаты Васильевой. Женская сборная России лишилась шестой квоты на Кубке мира-2019/20

Международный союз биатлонистов ( ) аннулировал результаты россиянки Маргариты Васильевой начиная с 4 февраля 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.

Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. IBU дисквалифицировал спортсменку на 18 месяцев, она не сможет выступать на соревнованиях до 2021 года.

Васильева бежала женскую эстафету на этапе в Кэнморе 9 февраля (10-е место), а также смешанную эстафету в Солт-Лейк-Сити 17 февраля (7-е место).

После аннулирования результатов Васильевой женская сборная опустилась в Кубке наций с 4-го места за пределы топ-5 и потеряет квоту.

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