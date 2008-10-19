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Skate America. Щербакова, Туктамышева, Константинова, Теннелл представят произвольные программы

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Утром 20 октября на этапе Гран-при Skate America женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует американка Брэди Теннелл. 

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Лас-Вегас, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 7.01 по московскому времени. Прямые трансляцииПервый канал (сайт), Первый канал (ТВ). 

Первая разминка

1. И Кристи Лен (Гонконг)
2. Мако Ямашита (Япония)
3. Станислава Константинова (Россия) – 7.24
4. Эмбер Гленн (США)
5. Вероника Малле (Канада)
6. Лим Ын Су (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 8.03
8. Карен Чен (США) 
9. Анна Щербакова (Россия) – 8.18
10. Вакаба Хигучи (Япония)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Брэди Теннелл

После короткой программы

1. Брэди Теннелл (США) – 75,10
2. Каори Сакамото (Япония) – 73,25
3. Вакаба Хигучи (Япония) – 71,76
4. Анна Щербакова (Россия) – 67,60
5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,28
6. Карен Чен (США) – 66,03
7. Эмбер Гленн (США) – 64,71
8. Лим Ын Су (Южная Корея) – 63,96
9. Вероника Малле (Канада) – 56,69
10. И Кристи Лен (Гонконг) – 54,25
11. Станислава Константинова (Россия) – 48,27
12. Мако Ямашита (Япония) – 46,21

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию

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