Skate America. Щербакова, Туктамышева, Константинова, Теннелл представят произвольные программы

Утром 20 октября на этапе Гран-при Skate America женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует американка Брэди Теннелл.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 7.01 по московскому времени. Прямые трансляции – канал (сайт), Первый канал (ТВ).

Первая разминка

1. И Кристи Лен (Гонконг)

2. Мако Ямашита (Япония)

3. Станислава Константинова (Россия) – 7.24

4. Эмбер Гленн (США)

5. Вероника Малле (Канада)

6. Лим Ын Су (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 8.03

8. Карен Чен (США)

9. Анна Щербакова (Россия) – 8.18

10. Вакаба Хигучи (Япония)

11. Каори Сакамото (Япония)

12.

После короткой программы

1. Брэди Теннелл (США) – 75,10

2. Каори Сакамото (Япония) – 73,25

3. Вакаба Хигучи (Япония) – 71,76

4. Анна Щербакова (Россия) – 67,60

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,28

6. Карен Чен (США) – 66,03

7. Эмбер Гленн (США) – 64,71

8. Лим Ын Су (Южная Корея) – 63,96

9. Вероника Малле (Канада) – 56,69

10. И Кристи Лен (Гонконг) – 54,25

11. Станислава Константинова (Россия) – 48,27

12. Мако Ямашита (Япония) – 46,21

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию