Хабиб назвал Конора алкашом, тот ответил на русском: «Увидимся в Москве, киска»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил президенту промоушена Дэйне Уайту, который заявил, что ирландец больше не тот парень, который может выбирать себе бои, а Хабиб Нурмагомедов – босс.

«Это кто не тот парень? У вашего паренька был турнир в шатре. Это была палатка на гребанном песке. Продолжайте обманывать свою лошадку. Чемпионат нюхания ракушек», – написал Макгрегор.

Хабиб отреагировал на твит Конора: «Это фиаско, алкаш».

Макгрегор тоже ответил, причем на русском языке: «Увидимся в Москве, киска».

Хабиб победил Конора в октябре 2018-го, заставив ирландца сдаться в 4-м раунде.

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