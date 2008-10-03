🥈Шубенков завоевал серебро на ЧМ-2019. Он берет медали на четырех чемпионатах мира подряд

Российский спринтер завоевал серебро на дистанции 110 м с барьерами в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе.

Шубенков, выступающий в Катаре под нейтральным флагом, пробежал дистанцию за 13,15 сек. Первым стал американец Грант Холлоуэй (13,10).

Во время финального забега один из лидеров Омар Маклауд из Ямайки упал и зацепил испанца Орландо Ортегу. В итоге Маклауд был дисквалифицирован, Ортега занял 5-е место.

Для Шубенкова это четвертая награда чемпионатов мира подряд: он выиграл турнир 2015 года, на его счету также серебро ЧМ-2017 и бронза ЧМ-2013.

Кроме того, россиянин является двукратным чемпионом Европы и двукратным победителем «Бриллиантовой лиги».

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