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🥈Шубенков завоевал серебро на ЧМ-2019. Он берет медали на четырех чемпионатах мира подряд

Теги бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная России сборная США сборная Ямайки Сергей Шубенков Орландо Ортега Омар Маклауд Грант Холлоуэй Легкая атлетика

Российский спринтер Сергей Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 м с барьерами в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе.

Шубенков, выступающий в Катаре под нейтральным флагом, пробежал дистанцию за 13,15 сек. Первым стал американец Грант Холлоуэй (13,10).

Во время финального забега один из лидеров Омар Маклауд из Ямайки упал и зацепил испанца Орландо Ортегу. В итоге Маклауд был дисквалифицирован, Ортега занял 5-е место.

Для Шубенкова это четвертая награда чемпионатов мира подряд: он выиграл турнир 2015 года, на его счету также серебро ЧМ-2017 и бронза ЧМ-2013.

Кроме того, россиянин является двукратным чемпионом Европы и двукратным победителем «Бриллиантовой лиги».

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