FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

25-летний хавбек может быть наказан за твит, адресованный партнеру по команде Бенжамену Менди.

Силва сравнил одноклубника с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Шутку сочли расистской, FA начала расследование инцидента.

В результате FA выявила в сообщении португальца нарушение при отягчающих обстоятельствах, так как в нем была отсылка к расе, цвету коже или национальности.

Полузащитник до 9 октября должен дать ответ на обвинения.



Менди на прошлой неделе написал FA письмо в защиту Силвы, заявив, что не обиделся на твит.

«Ман Сити» вляпался в расистский скандал. Бернарду Силва сравнил Менди с шоколадным человечком