Бернарду Силве грозит 6-матчевый бан за твит про Менди. Спецкомиссия определит наказание игроку

Полузащитник «Манчестер Сити» может быть дисквалифицирован за твит, адресованный партнеру по команде .

Силва сравнил одноклубника с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Шутку сочли расистской, ассоциация Англии (FA) начала расследование инцидента.

Регламент FA гласит, что за расистские оскорбления во время матчей следует наказание в виде 6-матчевой дисквалификации. Несмотря на то, что подобная мера не распространяется автоматически на случаи расизма в социальных сетях, в подобных случаях FA рекомендует отталкиваться от данной меры наказания.

Независимая специальная комиссия изучит случай Силвы и определит, заслуживает ли игрок дисквалификации на 6 матчей. Также комиссия может уменьшить или увеличить срок дисквалификации в зависимости от обстоятельств.

«Предполагается, что действия игрока «Манчестер Сити» нарушают правило FА E3(1), поскольку они было оскорбительны и/или непозволительны и/или дискредитировали вид спорта.

Также предполагается, что по правилу FА E3(2), эти действия представляют собой «нарушения с отягчающими обстоятельствами», поскольку присутствует явная или подразумеваемая отсылка к расе и/или цвету кожи и/или к происхождению», – говорится в заявлении FA.

Стоит отметить, что, по информации журналиста BBC Саймона Стоуна, случай Силвы не попадает под определение ситуации, за которую наказывают 6-матчевой дисквалификацией.

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