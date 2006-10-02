Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на флэш-интервью и пресс-конференцию

Бывший главный тренер Олег Кононов оштрафован по итогам своего последнего матча во главе команды против «Оренбурга» (1:2).

По завершении игры 53-летний специалист не явился на обязательное флэш-интервью, а также на пресс-конференцию. Журналисты ждали его больше часа.

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Что касается Кононова, за флэш-интервью – 50 тысяч рублей штрафа лично тренеру, а за непоявление на пресс-конференции – штраф лично Кононову 50 тысяч. Итого Кононов оштрафован на 100 тысяч», – сказал руководитель КДК РФС Артур Григорьянц.

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