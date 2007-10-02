Зырянов про 1:7 от молодежки «Бенфики»: «Огромная разница в классе, ребята были испуганы. Мы объективно слабее»

Старший тренер молодежной команды Константин Зырянов объяснил причины поражения от «Бенфики» (1:7) в матче .

«Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная.

Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах.

Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве.

Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что быстрая обученная команда.

Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это нехватка таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников.

Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее», – заявил Зырянов.

Юношеская лига УЕФА. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» – 1:7 😱