Губерниев в третий раз стал обладателем премии ТЭФИ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» за работу во время женской эстафеты в Оберхофе на Кубке мира-2018/19, где Россия одержала победу.

В тройку финалистов также входили Юрий Розанов за матч «Арсенал – Ливерпуль» и Евгений Савин за работу на чемпионате мира по футболу 2018 года.

ТЭФИ – российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, которая вручается с 1994 года.

Это уже третья награда ТЭФИ для Губерниева. В 2007 году он победил в номинации «Лучший спортивный комментатор» за работу во время мужской биатлонной эстафеты на чемпионате мира, а в 2015-м премию «Лучшая спортивная программа» получила передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Эта эстафета – фантастика! Все падали и мазали, и только Россия не ломалась

Дмитрий Губерниев: «Когда работал охранником в казино, пьяный депутат обещал закопать меня в ил»