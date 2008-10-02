Кубок мира по регби-2019. Франция обыграла США, Новая Зеландия встретится с Канадой

Сегодня в Японии на Кубке мира по регби проходят очередные матчи группового этапа.

Кубок мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа C

Фукуока

Франция – США – 33:9 (12:6)





Франция: попытки – Юже, Рака, Фику, Серин, Пуаро, реализации – Рамос, Лопес (3)

США: штрафные – МакГинти (3)

Турнирное положение: Англия – 10 очков (2 игры), Франция – 9 (2), Аргентина – 6 (2), США – 0 (2), Тонга – 0 (2).

Группа B

Оита

Новая Зеландия – Канада – 13.15





Турнирное положение: Италия – 10 (2), ЮАР – 5 (2), Новая Зеландия – 4 (1), Канада – 0 (1), Намибия – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби