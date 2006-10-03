Дзюба о пропуске мяча на Азмуна: «Он кричал что-то на своем: «Астав, астав»

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал результат матча с «Бенфикой» в групповом этапе Лиги чемпионов (3:1).

– Результат потрясающий, тем более что прекрасно понимаем, что португальцы подбираются в таблице коэффициентов. И в таблице Лиге чемпионов это была очень важная победа, так как «Лион» неожиданно победил в Лейпциге. В нашей группе все только начинается.

Не самый идеальный матч, но после не очень хорошей игры с «Локомотивом» было очень важно в Лиге чемпионов показать, что мы держим удар, что все могут упасть, но надо уметь правильно вставать.

Мне кажется, мы сделали хороший анализ. Хороший матч. Под конец, конечно, нас придавила, но моментов у них не было: много подач, много прострелов. Наша защита справлялась.

Потрясающее единение показала наша команда. Круто, в Лиге чемпионов только так можно выигрывать матчи.

– Был тревожный отрезок во втором тайме, когда «Бенфика» начала прибавлять. Как это чувствовалось изнутри? Связано ли это с тем, что они провели двойную замену, а вам потребовалось время на переход на новую схему?

– Не то чтобы потребовалось время. Осорио непривычно справа играть, может, поэтому Караваева выпустили, перестроились в 5 защитников. Я так понимаю, что укрепляли потому, что у меня очень сильный ушиб произошел, прямо в мышцу, и я не мог бегать до конца, как в первом тайме. Меня это прямо раздражало. Но нужно было оставаться, чтобы цепляться за мячи.

Со стороны не было ощущения, что «Бенфика» нас придавливает. Был довольно рабочий момент, вели 1:0 и спокойно контролировали. Конечно, могли забить, как забили: сумасшедший гол с 25 метров. Но в целом закономерно. Победа была очень важная для нас.

– Момент с голевой передачей без касания [на Азмуна], как в Англии говорят. Это вы успели увидеть, или вам крикнули? Это чутье?

– Золотые слова, золотые слова. Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе.

Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: «Астав, астав» (улыбается). Я понял, что нужно пропускать. С «Рубином» я так же пропускал. Есть такое. Приятно, надеюсь, многие услышат, что это голевая передача. Англичане молодцы, законодатели футбола, – сказал Дзюба.