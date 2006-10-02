Юношеская лига УЕФА. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» – 1:7 😱

Во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА «Зенит» разгромно проиграл на своем поле «Бенфике» (1:7).

Три мяча петербургская команда пропустила уже к 20-й минуте. Единственный гол в составе «Зенита» забил с пенальти при счете 0:6 Вадим Симутенков – сын Игоря Симутенкова.

Юношеская лига УЕФА

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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