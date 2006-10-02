Юношеская лига УЕФА. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» – 1:7 😱

Во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА «Зенит» разгромно проиграл на своем поле «Бенфике» (1:7).
Три мяча петербургская команда пропустила уже к 20-й минуте. Единственный гол в составе «Зенита» забил с пенальти при счете 0:6 Вадим Симутенков – сын Игоря Симутенкова.
Юношеская лига УЕФА
2-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 14.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
- Голы:
- 0:1 – 2 Эмбало, 0:2 – 15 Гоувейя, 0:3 – 20, пенальти Данташ, 0:4 – 48 Камара, 0:5 – 52 Гоувейя, 0:6 – 56 Гонсалу Рамуш, 1:6 – 75, пенальти Симутенков, 1:7 – 81 Жаир Тавареш.
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Зенит U-19 –
Рыбиков, Смирнов (Вахания, 60), Захаров, Хотулев, Сандрачук, Хубулов (Князев, 72), Каргинов (Воробьев, 71), Ногтев (Симдянкин, 55), Симутенков, Щетинин, Косарев (Бачинский, 55).
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Бенфика U-19 –
Биаи, Фабиу Баптишта, Педру Кошта, Родригес, Жоау Феррейра, Данташ, Бриту (Энрике Жоку, 65), Камара (Паулу Бернарду, 65), Гонсалу Рамуш (Энрике Араужу, 65), Гоувейя (Жаир Тавареш, 74), Эмбало.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.