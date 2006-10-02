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Юношеская лига УЕФА. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» – 1:7 😱

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Во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА «Зенит» разгромно проиграл на своем поле «Бенфике» (1:7).

Три мяча петербургская команда пропустила уже к 20-й минуте. Единственный гол в составе «Зенита» забил с пенальти при счете 0:6 Вадим Симутенков – сын Игоря Симутенкова.

Юношеская лига УЕФА

2-й тур

Зенит U-19 Россия – Бенфика U-19 Португалия 1:7 (0:3, 1:4)
Дата проведения
2 октября, 14.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 2 Эмбало, 0:2 – 15 Гоувейя, 0:3 – 20, пенальти Данташ, 0:4 – 48 Камара, 0:5 – 52 Гоувейя, 0:6 – 56 Гонсалу Рамуш, 1:6 – 75, пенальти Симутенков, 1:7 – 81 Жаир Тавареш.
Зенит U-19Рыбиков, Смирнов (Вахания, 60), Захаров, Хотулев, Сандрачук, Хубулов (Князев, 72), Каргинов (Воробьев, 71), Ногтев (Симдянкин, 55), Симутенков, Щетинин, Косарев (Бачинский, 55).
Бенфика U-19Биаи, Фабиу Баптишта, Педру Кошта, Родригес, Жоау Феррейра, Данташ, Бриту (Энрике Жоку, 65), Камара (Паулу Бернарду, 65), Гонсалу Рамуш (Энрике Араужу, 65), Гоувейя (Жаир Тавареш, 74), Эмбало.
Предупреждения:
Хотулев (32), Косарев (54), Захаров (67), Данташ (74), Паулу Бернарду (79), Бачинский (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Юношеской лиги УЕФА

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