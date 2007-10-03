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«Зенит» вышел на первое место в группе ЛЧ

Теги Зенит Бенфика Лига чемпионов Футбол

«Зенит» победил «Бенфику» (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победа вывела команду Сергея Семака на 1-е место в группе G. У «Лиона» также 4 очка, он уступает питерцам по дополнительным показателям.

Sports.ru провел текстовую трансляцию матча.

Зенит Россия – Бенфика Португалия 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
2 октября, 22.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Дзюба, 2:0 – 70, автогол Рубен Диаш, 3:0 – 78 Азмун, 3:1 – 85 де Томас.
ЗенитЛунев, Смольников (Осорио, 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Караваев, 68), Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун (Ерохин, 81), Дзюба.
БенфикаВлаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Фейса (Кайо, 60), Габриэл, Пицци (Винисиус, 60), Таарабт, Рафа Силва, Сеферович (де Томас, 81).
Предупреждение:
Ракицкий (44).

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