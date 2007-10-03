«Зенит» вышел на первое место в группе ЛЧ

победил «Бенфику» (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победа вывела команду Сергея Семака на 1-е место в группе G. У «Лиона» также 4 очка, он уступает питерцам по дополнительным показателям.

Sports.ru провел текстовую трансляцию матча.

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