«Зенит» вышел на первое место в группе ЛЧ

«Зенит» победил «Бенфику» (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Победа вывела команду Сергея Семака на 1-е место в группе G. У «Лиона» также 4 очка, он уступает питерцам по дополнительным показателям.
Sports.ru провел текстовую трансляцию матча.
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 21 Дзюба, 2:0 – 70, автогол Рубен Диаш, 3:0 – 78 Азмун, 3:1 – 85 де Томас.
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Зенит –
Лунев, Смольников (Осорио, 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Караваев, 68), Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун (Ерохин, 81), Дзюба.
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Бенфика –
Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Фейса (Кайо, 60), Габриэл, Пицци (Винисиус, 60), Таарабт, Рафа Силва, Сеферович (де Томас, 81).
- Предупреждение:
- Ракицкий (44).