Себастьян Самуэльссон: «Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта»

Олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал ситуацию с возможным отстранением Российского антидопингового агентства ( ) в связи с несоответствием данных московской антидопинговой лаборатории.

«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА должно быть немедленно ограничено в правах. Я не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта.



IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций – Sports.ru) на протяжении всего этого процесса была непреклонна, России не разрешалось участвовать ни в каких соревнованиях, за исключением некоторых спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. Теперь пришло время всем другим международным федерациям последовать их примеру.



Что касается Всемирного антидопингового агентства ( ), то их авторитет и доверие к ним полностью исчезли. Члены исполнительного комитета WADA, проголосовавшие за восстановление РУСАДА в сентябре 2018 года, должны покинуть свои посты.

Только после этого WADA сможет начать долгий путь к тому, чтобы вновь обрести доверие спортсменов всего мира», – написал Самуэльссон в открытом письме.

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