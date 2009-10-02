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Кубок мира по волейболу. Россия победила Канаду, уступая 0-2, США обыграли Италию и другие матчи

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Сегодня мужская сборная России на тай-брейке победила команду Канады на Кубке мира по волейболу. 

Кубок мира по волейболу

Япония 

Мужчины

Первый тур 

Нагано

Канада – Россия – 2-3 (25:23, 25:16, 17:25, 23:25, 10:15)

Россия: Воронков (19), Подлесных (16), Яковлев (13), Круглов (12), Земченок (9), Гранкин (5), Филиппов (4), Власов (3).

Египет – Иран – 3-1 (22:25, 26:24, 25:18, 26:24)

Австралия – Бразилия – 12.00

Фукуока

Тунис – Аргентина – 1-3 (19:25, 18:25, 25:23, 14:25)

Италия – США – 1-3 (25:19, 19:25, 14:25, 19:25)

Польша – Япония – 13.20

Турнирное положение: Египет – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Россия – 2-0 (5), Аргентина – 2-0 (5), США – 1-1 (4), Польша – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Канада – 0-2 (1), Италия – 0-2 (0), Иран – 0-2 (0), Тунис – 0-2 (0), Австралия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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