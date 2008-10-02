НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Торонто» примет «Оттаву»

В первой игровой день нового сезона НХЛ «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтоном», «Торонто» примет «Оттаву», «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером», «Вегас» будет играть с «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 3 октября, 03.00, «Scottrade Center»
- Дата проведения
- 3 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 3 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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