НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Торонто» примет «Оттаву»

В первой игровой день нового сезона НХЛ «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтоном», «Торонто» примет «Оттаву», «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером», «Вегас» будет играть с «Сан-Хосе».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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