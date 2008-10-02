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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Торонто» примет «Оттаву»

Теги результаты Оттава Торонто Вашингтон Сент-Луис Ванкувер Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Вегас Хоккей

В первой игровой день нового сезона НХЛ «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтоном», «Торонто» примет «Оттаву», «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером», «Вегас» будет играть с «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Оттава
Дата проведения
3 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Вашингтон
Дата проведения
3 октября, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Ванкувер
Дата проведения
3 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Сан-Хосе
Дата проведения
3 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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