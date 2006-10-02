Коляда не будет выступать на соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда пока не будет выступать на соревнованиях, так как ему предстоит пройти курс лечения по поводу хронического синусита.

«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении на сайте Федерации фигурного катания России ( ).

В сезоне-2018/19 Коляда побеждал на мемориале Непелы и Finlandia Trophy, а также выиграл серебро чемпионата России. На чемпионате мира в Сайтаме фигурист стал шестым.