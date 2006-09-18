«Атлетико» сыграл вничью с «Юве» – 2:2. Туринцы вели 2:0 до 70-й минуты

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).
Туринцы выели со счетом 2:0 до 70-й минуты, но упустили победу.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Коке, Томас (Эррера, 76), Сауль, Лемар (Корреа, 60), Жоау Феликс, Диего Коста.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмзи, 87), Матюиди, Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Роналду.
- Предупреждения:
- Матюиди (15), Куадрадо (71), Диего Коста (83).