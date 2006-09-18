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«Атлетико» сыграл вничью с «Юве» – 2:2. Туринцы вели 2:0 до 70-й минуты

Теги Блез Матюиди Ювентус Атлетико Лига чемпионов Хуан Куадрадо Стефан Савич Футбол

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

Туринцы выели со счетом 2:0 до 70-й минуты, но упустили победу.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Атлетико Испания – Ювентус Италия 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 48 Куадрадо, 0:2 – 65 Матюиди, 1:2 – 70 Савич, 2:2 – 90 Эррера.
АтлетикоОблак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Коке, Томас (Эррера, 76), Сауль, Лемар (Корреа, 60), Жоау Феликс, Диего Коста.
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмзи, 87), Матюиди, Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Роналду.
Предупреждения:
Матюиди (15), Куадрадо (71), Диего Коста (83).

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