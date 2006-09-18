«Атлетико» сыграл вничью с «Юве» – 2:2. Туринцы вели 2:0 до 70-й минуты

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома сыграл вничью с (2:2).

Туринцы выели со счетом 2:0 до 70-й минуты, но упустили победу.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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