Мария Шарапова: «У меня российский паспорт, так что я очень часто оказываюсь в разных визовых центрах»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в подкасте журнала Condé Nast Traveller рассказала об специфике путешествий с российским паспортом и первых впечатлениях от США после переезда туда 25 лет назад.

«У меня по-прежнему российский паспорт, а в США я по грин-карте, так что я очень часто оказываюсь в разных визовых центрах, будь то шенгенская виза, британская или виза в Китай, где у меня будет несколько турниров до конца сезона. И это чувство, когда тебе на границе ставят штамп в паспорт, – я думаю, оно у всех одинаковое: ты думаешь, где в мире ты побывал и какая роскошь – все эти опыты. Потому что путешествия – это всегда дорого, и неважно, чем ты летаешь и где живешь. Это всегда дорого, а значит, тем более нужно делать так, чтобы оно того стоило.

Я переехала в Штаты из-за тенниса и довольно быстро приняла [американский] образ жизни. Я считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которыми я очень дорожу, русские. Большинство моих родственников по-прежнему живут в России, так что я ощущаю с ней сильную связь. Но мой дом – это, конечно, США.

Когда мы только переехали в Штаты, кое-что меня удивило. Например, как тут все просто [по сравнению с Россией]. Едешь, например, за продуктами. Подъезжаешь на машине к магазину, идешь в него, потом вывозишь тележку с покупками на парковку, загружаешь в машину, едешь домой. Завозишь продукты, считай, прямо себе в дом. В России, например, когда я там росла, все было гораздо сложнее: лучшее молоко продавалось на одном маленьком рынке, овощи – на другом. Нужно было ездить на автобусе, а от остановки 20 минут пешком идти до дома. А в доме не было лифта. Тогда мне это казалось роскошью».

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