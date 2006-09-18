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«ПСЖ» разгромил «Реал» (3:0) благодаря дублю Ди Марии и голу Менье

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов Анхель Ди Мария Тома Менье Футбол

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» дома крупно обыграл «Реал» (3:0).

Дублем отметился бывший вингер «Реала» Анхель Ди Мария, еще один гол забил защитник Тома Менье.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» – «Реал».

ПСЖ Франция – Реал Мадрид Испания 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Ди Мария, 2:0 – 33 Ди Мария, 3:0 – 90 Менье.
ПСЖНавас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).
Реал МадридКуртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.
Предупреждения:
Карвахаль (32), Винисиус Жуниор (82), Ди Мария (82), Варан (89), Бернат (90).

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