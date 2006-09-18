«ПСЖ» разгромил «Реал» (3:0) благодаря дублю Ди Марии и голу Менье

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» дома крупно обыграл «Реал» (3:0).
Дублем отметился бывший вингер «Реала» Анхель Ди Мария, еще один гол забил защитник Тома Менье.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» – «Реал».
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Навас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.
- Предупреждения:
- Карвахаль (32), Винисиус Жуниор (82), Ди Мария (82), Варан (89), Бернат (90).