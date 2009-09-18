Суд взыскал с Юлии Аникеевой 42,8 млн рублей в пользу РФБ

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к экс-президенту организации на 42,8 миллиона рублей.



«Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу РФБ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 42 миллиона 883 тысячи рублей», – рассказал собеседник агентства.



В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 годам колонии общего режима. Аникеева не пришла на оглашение приговора и скрылась от следствия. Ее объявили в розыск.



Следствие считает, что в 2014-2015 годах бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани, главный бухгалтер организации Михаил Кочарян и Аникеева присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы.

Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.

Дело Домани слушается в Чертановском суде Москвы.

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