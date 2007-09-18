Анастасия Веремеенко – о фильме «Движение вверх»: «Зачем снимать такое дерьмо?»

Баскетболистка сборной Беларуси Анастасия Веремеенко раскритиковала фильм вверх» о победе сборной СССР на Олимпиаде-1972.

«Каждый, кто начинал заниматься баскетболом в СССР, знал о том знаменитом финале олимпийского турнира в Мюнхене. На нем выросли поколения игроков, и я не исключение. И когда я за год-полтора до премьеры узнала, что такой фильм делается, то ждала его с нетерпением. Была уверена, что буду сидеть в зрительском кресле и смотреть не отрываясь. Сопереживать, плакать, не знаю, испытывать уйму эмоций. А на деле получилось так, что я останавливала запись раз пять. По сути, просто заставила себя досмотреть фильм до конца.



И вот села потом и подумала: «Зачем снимать такое дерьмо?» Они просто сломали мое детское еще представление о том удивительном миге из далекого 1972 года. Раздавили ногой, потоптались и ушли. Все игроки — спекулянты, на улице с какими-то черными начали играть на деньги. Что за бред? Паулаускас — предатель, все хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом. Я понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте. Но не до такой же степени.



Я люблю пересматривать спортивные фильмы, но «Движение» стало исключением из правил. Не мое кино», – передает слова Веремеенко «Прессбол».

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