Зоозащитники требуют UFC наказать Хабиба за борьбу с медведем

Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями.
«Мы призываем UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают.
Борьба с прикованным цепями медведем – это отвратительное поведение.
Пусть Нурмагомедов борется исключительно с согласными на это людьми», – сказала директор британского офиса организации Элиза Аллен.
Хабиб снова поборолся с медведем
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