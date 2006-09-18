Лига чемпионов. «ПСЖ» принимает «Реал», «Шахтер» против «Манчестер Сити», «Бавария» – «Црвена Звезда»

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» играет с «Реалом», «Шахтер» принимает «Манчестер Сити», а «Бавария» встречается с «Црвеной Звездой».
Лига чемпионов
1-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.55, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
Группа B
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.55, «Георгиос Караискакис»
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
Группа C
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Металлист»
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Максимир»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.