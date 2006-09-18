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Лига чемпионов. «ПСЖ» принимает «Реал», «Шахтер» против «Манчестер Сити», «Бавария» – «Црвена Звезда»

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В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» играет с «Реалом», «Шахтер» принимает «Манчестер Сити», а «Бавария» встречается с «Црвеной Звездой».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа A

Брюгге Бельгия – Галатасарай Турция
Дата проведения
18 сентября, 19.55, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика

 

ПСЖ Франция – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Олимпиакос Греция – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
18 сентября, 19.55, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

 

Бавария Германия – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Шахтер Украина – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо Загреб Хорватия – Аталанта Италия
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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