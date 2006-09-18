Лига чемпионов. «ПСЖ» принимает «Реал», «Шахтер» против «Манчестер Сити», «Бавария» – «Црвена Звезда»

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» играет с «Реалом», «Шахтер» принимает «Манчестер Сити», а «Бавария» встречается с «Црвеной Звездой».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа A



Группа B



Группа C



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЛЧ